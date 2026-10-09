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Atp Shanghai, Berrettini e Cobolli eliminati al secondo turno

AdnKronos

Atp Shanghai, Berrettini e Cobolli eliminati al secondo turno

Ven, 09/10/2026 - 11:48

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(Adnkronos) –
Si ferma al secondo turno la corsa di due italiani al torneo Atp di Shanghai, in Cina. Flavio Cobolli, numero 7 del mondo e sesta testa di serie, si è dovuto arrendere in tre set al francese Adrian Mannarino, numero 83 Atp, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Il transalpino attende ora il vincitore della sfida tra il russo Karen Khachanov (27 Atp) e il britannico Arthur Fery (37). L'azzurro subisce così la quarta sconfitta consecutiva. 
Esce di scena, sempre al secondo turno, anche Matteo Berrettini. Il tennista romano, numero 46 Atp, è stato eliminato dallo statunitense Brandon Nakashima, numero 16 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 (7-4) 7-5. Resta ancora in gara solo Lorenzo Musetti opposto oggi al cinese Zhou. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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