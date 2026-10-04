Atp Pechino, Djokovic batte Zverev nei quarti e fa un favore a Sinner

(Adnkronos) – Novak Djokovic batte Alex Zverev e vola in semifinale al torneo Atp di Pechino. Il serbo 39enne, testa di serie numero 6, nei quarti di finale supera il tedesco, numero 1 del tabellone, per 4-6, 6-4, 6-4 dopo una battaglia di 2h35'. Il successo consente al fuoriclasse di Belgrado di rimanere imbattuto in carriera nella capitale cinese: 35 incontri e altrettante vittorie, con la possibilità di conquistare il settimo titolo nel China Open. L'exploit di oggi è, indirettamente, anche un favore a Jannik Sinner. L'azzurro, fermo da 3 mesi per problemi al ginocchio, non rischia l'imminente sorpasso in classifica da parte di Zverev: per sperare di mettere la freccia, il tedesco avrebbe dovuto iniziare la trasferta cinese – che proseguirà a Shanghai – con il trionfo a Pechino. Sinner continua a comandare il ranking con 11.000 punti. Zverev perde l'occasione di ridurre sensibilmente le distanze. Il tedesco, infatti, aggiunge solo 90 punti al suo bottino e sale a quota 9720, mantenendo un ampio margine su Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, impegnato nel torneo di Tokyo, sta consolidando il terzo posto in vista della fase finale della stagione. Djokovic, che in semifinale a Pechino affronta il russo Daniil Medvedev, torna a bussare alle porte della top ten: il serbo è virtualmente undicesimo in attesa di provare a ritoccare ulteriormente il suo record nella capitale cinese. Nell'altra semifinale del China Open, si affrontano l'australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 5, e il polacco Hubert Hurkacz.

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