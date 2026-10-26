Atletica. La Corri Serradifalco protagonista alla Stramazzarino: Aronica 2° assoluto, Genco 1° di categoria

Con 24 atleti al via, la Corri Serradifalco, si è presentata come la squadra più numerosa ai nastri di partenza dell’edizione numero 38 della più storica tra le corse podistiche del nisseno: la Stramazzarino. Sette gli atleti Master che hanno gareggiato. Protagonista assoluto è stato Fabrizio Aronica, non nuovo a grandi prestazioni, che ha tagliato il traguardo in 2ª posizione assoluta dopo un testa a testa con un atleta del calibro di Simone Scordo: da applausi.

Ha lasciato il segno anche Calogero Genco, 1º di categoria e 6º assoluto, così come Luigi Giardina, nella top ten assoluta e 3º di categoria. Ottime sono state anche le performance di Giuseppe Vaccaro e Michelangelo Cordaro (rispettivamente 4º e 5º SM60), Calogero Avarello (6º SM40) e Salvatore Vaccaro (3º SM65).

Hanno corso forte anche gli atleti del settore giovanile, nove dei quali saliti sul podio nelle rispettive categorie: primi Francesca Bonfanti e Natan Giardina, secondi Matilde Lattuca, Claudio Padovani, Lara Costantino e Giuseppe Iannello, terzi Alysia Giardina, Flavio Vicari e Antonio Palermo, quarti Alessio Genco, Claudio Genco e Nicolò Giardina, quinti Simone Cordaro e Simone Insalaco, sesti Lorenzo Modena e Dayana Giardina e ottavo Giuseppe Citrano.