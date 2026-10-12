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Atalanta-Venezia, polemiche per il giallo a Juan Jesus: Krstovic colpito al volto, proteste per la mancata espulsione

AdnKronos

Atalanta-Venezia, polemiche per il giallo a Juan Jesus: Krstovic colpito al volto, proteste per la mancata espulsione

Lun, 12/10/2026 - 19:31

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(Adnkronos) – Episodio destinato a far discutere in Atalanta-Venezia. Juan Jesus entra in pressing su Nikola Krstovic e lo colpisce al volto: per l’arbitro Paride Tremolada è soltanto cartellino giallo. Una decisione che lascia più di un dubbio, considerando la zona del corpo interessata e la dinamica del contatto. La decisione di Tremolada fa discutere: il contatto al volto di Krstovic avrebbe potuto portare a una sanzione più severa? Il giallo resta, ma l’episodio lascia aperto il dibattito sulla mancata espulsione del difensore del Venezia.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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