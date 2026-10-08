Ascolti tv, 7 ottobre: Rai1 con ‘Tale e Quale Show’ vince il prime time con il 21.8% di share

(Adnkronos) – Rai1, con 'Tale e Quale Show', è stato visto nella serata di ieri, mercoledì 7 ottobre 2026, da 2.938.000 spettatori, totalizzando il 21.8% di share e risultando il programma più visto del priem time. Canale5, con 'La Ruota dei Campioni… e delle Stelle', ha avuto un ascolto medio di 3.971.000 spettatori con uno share del 20.5% nella prima parte, e di 1.990.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte. Ottimo terzo piazzamento per 'Una Giornata Particolare' su La7, che con 1.052.000 spettatori e il 6.6% di share, supera 'Chi l’ha Visto?' su Rai3 (945.000 spettatori, share 6.4%). A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Greenland' su Italia1 (812.000 spettatori, share 5.2%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (533.000 spettatori, share 4.5%), ' 4 Ristoranti' su Tv8 (345.000 spettatori, share 2.5%), 'Marta e Gianluca – Io e Gianlu' sul Nove (332.000 spettatori, share 2.1%). Fanalino di coda tra le reti generaliste, il debutto di 'Patù – La Passione delle Idee' su Rai2 (259.000 spettatori con l'1.4%, nella prima parte, e 155.000 spettatori, con l’1.5%, nella seconda). Nell'access prime time, su Rai1 'Affari Tuoi' ha incollato davanti allo schermo 4.536.000 spettatori, con il 23% di share, mentre Canale5, con 'Gira La Ruota dei Campioni… e delle Stelle' ha ottenuto un ascolto medio di 3.615.000 spettatori, con il 18.9% di share.

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