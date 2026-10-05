Ascolti tv, 4 ottobre: Canale 5 con ‘Verissimo – L’Intervista’ vince con 17%, Benigni su Rai1 al 14,3%

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E' Canale5 con 'Verissimo – L’Intervista' a vincere la sfida della prima serata di ieri, domenica 4 ottobre 2026. Il colloquio di Silvia Toffanin con i genitori di Chiara Poggi ha tenuto davanti allo schermo 2.877.000 spettatori, con uno share del 17%. A seguire, sempre su Canale 5 il 'Racconto di una Notte' che ha conquistato 1.404.000 spettatori con il 14.6%. Su Rai1, 'Francesco – Il Santo di Tutti' di Roberto Benigni ha coinvolto 1.769.000 spettatori, totalizzando 14.3% di share. Italia1, che ieri trasmetteva 'Le Iene presentano: Inside', è stato visto da 1.201.000 spettatori con il 10.8% di share, mentre Rai3, con 'Presadiretta' ha riunito davanti allo schermo 978.000 spettatori, con share al 5.9%. Rai2, che ieri proponeva 'The Rookie', ha intrattenuto 723.000 spettatori, con share al 4.5%, mentre su Rete4, 'Fuori dal Coro' è stato scelto da 565.000 spettatori (share al 5.2%). La7, con 'Il processo di Norimberga', ha ottenuto un ascolto medio di 282.000 spettatori e il 2.7% di share. Nell'access prime time Canale5 con 'La Ruota della Fortuna' ha incollato allo schermo 4.753.000 spettatori pari al 25.7% di share mentre Rai1, con 'Francesco – Il Cantico', è stato la scelta di 3.723.000 spettatori, con uno share al 20.2%.

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