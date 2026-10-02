Arte, Goya: “Nella mia opera a Futura paure e riflessioni delle persone sul futuro”

(Adnkronos) – "Il mio contributo a questa collezione di Futura è stata l'opera che si chiama ‘Atto futuro’. Un nome emblematico, perché racconta di paure, timori, sensazioni e riflessioni sul futuro. Quello che ho fatto è stato costruire questo mappamondo ricoperto di spartiti vergini e vuoti di qualsiasi nota sinfonica e chiedere alle persone di scrivere direttamente sull'opera, raccontando le loro paure sul futuro”.Così l’artista Greg Goya, intervenendo oggi alla seconda edizione di ‘Futura. Nuovi sguardi per la Cultura’ al Teatro alla Scala di Milano, l’evento dedicato al confronto tra artisti, designer, intellettuali, personalità del mondo del cinema, del teatro e della musica e rappresentanti delle istituzioni che quest’anno si concentra sul valore delle domande come motore della conoscenza e dell'innovazione. “E’ stata l'avventura più bella e divertente della mia vita. Il mio sogno è sempre stato quello di fare e vivere di arte. Ho avuto la fortuna di poter portare la mia arte in giro per il mondo e oggi di farla atterrare qui al Teatro la Scala, all’interno di questo monumento incredibile della cultura italiana”, conclude.

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