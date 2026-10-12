AI, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): “Deve essere governata dall’intelligenza umana”

(Adnkronos) – "L'intelligenza artificiale, come diceva giustamente oggi nel suo intervento la presidente Meloni, deve essere governata dall'intelligenza umana, anche perché se noi spingessimo troppo sull'intelligenza artificiale, al di là dei rischi che sono già apparsi in molti dibattiti sulla stampa, potremmo avere un'omologazione del prodotto, che è esattamente il contrario del Dna del made in Italy, che invece è basato sulla creatività. Se andassimo verso un'omologazione del prodotto saremmo perdenti rispetto ad altre economie che possono godere di politiche di dumping e produrre a costi molto inferiori, come ad esempio la Cina". Lo ha detto Giovanni Bozzetti, presidente Fondazione Fiera Milano, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda. Per le imprese – continua- la partita estera è indispensabile perché noi abbiamo sempre avuto un avanzo nella bilancia commerciale grazie proprio alle esportazioni del sistema produttivo italiano. Il fatto che la nostra presidente del Consiglio abbia viaggiato così tanto, rimarcando la stabilità del nostro governo e supportando le aziende italiane, ha aperto le porte alle nostre imprese. Viaggiando in Medio Oriente posso dire con chiarezza che vi è una predisposizione molto positiva nei confronti delle imprese italiane grazie anche ai buoni rapporti che il nostro governo ha con i governi del Golfo e giustamente bisogna guardare anche ad altre direttrici in forte espansione come l'Africa nell'ambito del piano Mattei". "In questo momento le priorità da affrontare sono le tecnologie, gli sgravi fiscali a favore dei dipendenti e la diminuzione del cuneo fiscale per dare anche una soluzione al problema casa e alla formazione. Parlando di formazione, infatti, molte aziende ad alto contenuto tecnologico non riescono a trovare le professionalità sufficientemente adeguate"

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