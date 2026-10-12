Addio a Wilma De Angelis, il ricordo di Antonella Clerici: “La cucina è arrivata in tv grazie a lei”

(Adnkronos) – "Volevo ricordare un'amica che è andata via proprio ieri e per me è stata tante cose". Così Antonella Clerici, in apertura di 'È sempre mezzogiorno' ha ricordato Wilma De Angelis, la cantante e conduttrice televisiva tra i volti più riconoscibili dello spettacolo italiano del secondo Novecento scomparsa a Milano all'età di 96 anni. "Dagli anni '80 è stata la pioniera della cucina in televisione. Ero una ragazzina, a Telemontecarlo andai come sua ospite, lei aveva questo modo di fare… era meravigliosa. Non sapeva cucinare all'inizio, poi si è appassionata alla cucina. So che lei seguiva sempre la nostra trasmissione, volevo ricordarla con un grande applauso. Senza di lei probabilmente la cucina poi non sarebbe approdata in tv", così la conduttrice ha ricordato con affetto.

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