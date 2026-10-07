Addio a Barbara Spinelli, morta a 80 anni la giornalista ed ex europarlamentare

(Adnkronos) – E' morta oggi, all'età di 80 anni, Barbara Spinelli. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti parlamentari europee a Strasburgo. Giornalista, figlia di Altiero Spinelli, era stata europarlamentare. A darne l'annuncio è stato via social Il Fatto Quotidiano, con cui Spinelli aveva collaborato negli ultimi anni, che riporta la parole della famiglia. "Un sentito ringraziamento", si legge in una nota, "al professor Cortesi, al suo staff e a tutto il personale della clinica Villa del Rosario per le amorevoli cure e la grande serietà. La famiglia ringrazia tutti quelli che l’hanno amata e stimata". I funerali, fa sapere la testata, si terranno in forma strettamente privata. Spinelli è stata tra i fondatori del quotidiano 'La Repubblica' e da dieci anni è collaboratrice del 'Fatto Quotidiano'. Nel 2014 è stata eletta al Parlamento europeo con L’Altra Europa con Tsipras, formazione politica di cui è stata promotrice. "L’ultimo articolo per il nostro giornale è del 10 marzo scorso, dal titolo 'Pure questa guerra si poteva evitare', sul conflitto tra Usa e Iran -scrive il 'Fatto'- Nel 2014 è stata eletta al Parlamento europeo con L’Altra Europa con Tsipras. Ha iniziato la carriera da cronista nella redazione del Globo, per poi passare a La Repubblica nei giorni della sua fondazione. A metà degli anni ’80 si è trasferita a Parigi ed è diventata corrispondente per il Corriere della Sera e poi per La Stampa. Dopo un altro passaggio a La Repubblica, nel 2016 è arrivata al Fatto Quotidiano come collaboratrice". "Al lavoro nelle redazioni ha affiancato l’impegno politico, sempre ispirato all’antifascismo e al pacifismo. Nel 2014, in occasione delle elezioni Europee, è stata tra i promotori principali della coalizione L’Altra Europa con Tsipras, con l’obiettivo di portare l’ex primo ministro greco Alexīs Tsipras alla presidenza della Commissione europea. È stata la prima degli eletti nella circoscrizione Italia centrale e in quella meridionale. Circa un anno dopo, l’11 maggio 2015 ha abbandonato la formazione politica, definendola 'un progetto fallito', rimanendo nelle istituzioni europee come membro indipendente". "Apprendiamo con tristezza e dolore della scomparsa di Barbara Spinelli. Per noi è stata una amica e una collega che in moltissime occasioni, prima da parlamentare europea e poi da editorialista e intellettuale, ci ha guidato e consigliato". Lo scrivono in una nota gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle (The Left). "Con la sua voce, spesso critica e sempre riconoscibile, Barbara Spinelli ha mantenuto alta l’attenzione ai valori della pace, della giustizia sociale e dell'integrazione europea. Ai suoi familiari inviamo le nostre condoglianze e la nostra vicinanza. Barbara ci mancherà tantissimo", aggiungono.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)