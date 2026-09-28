Win for Italia Team, vinto a Roma jackpot da oltre 1,2 milioni di euro

(Adnkronos) – Nel giorno del lancio di Win for Italia Team – la nuova lotteria ad estrazione giornaliera gestita da Sisal per lo sport olimpico italiano, è stato assegnato il primo Jackpot per un valore di 1.200.445,50€. Win for Italia Team è il nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale in collaborazione con il Coni che, attraverso una formula innovativa, è capace di generare un contributo stabile e continuativo a favore dei progetti olimpici dell’Italia Team.

Il gioco prevede la destinazione del 26,5% della raccolta direttamente al Coni per sostenere attività, programmi e iniziative dedicate alla preparazione degli atleti dell'Italia Team. La giocata vincente è stata realizzata a Roma (RM) presso il punto vendita Sisal Bar Al Cafè Romano situato in Via Principe Amedeo, 176. La combinazione vincente è stata: 10 – 12 – 19 – 24 – 33 – 34.

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