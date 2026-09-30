Volo Dubai-Tel Aviv atterra in Arabia Saudita, media: escluso dirottamento, lite a bordo tra pilota russo e copilota ucraino

(Adnkronos) – Il volo Flydubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita. Lo riportano i media israeliani, secondo cui l'incidente, che ha indotto l'aereo a emettere un segnale di "interferenza illecita" e un altro segnale di emergenza generale, sarebbe dovuto a un alterco a bordo, stando a fonti della sicurezza israeliana. In particolare, sarebbe stato attivato in seguito a una lite tra i piloti, scrivono i media israeliani. Secondo l'emittente israeliana Channel 12, il pilota del volo Flydubai sarebbe russo, mentre il copilota ucraino. Le persone a bordo, intanto, risultano al sicuro. Secondo i dati di tracciamento del volo, inizialmente il volo Flydubai ha inviato il codice transponder 7700, un segnale di emergenza internazionale. Poco dopo, ha inviato il codice 7500, che indica un tentativo di dirottamento o un'interferenza illecita. L'allarme aveva fatto scattare l'istituzione di un centro di comando della polizia israeliana insieme ad altre agenzie di sicurezza, con caccia dell'aeronautica decollati in direzione dell'aereo. "Ci stiamo preparando per ogni scenario", aveva dichiarato il commissario della polizia israeliana Danny Levy. Tutte le agenzie di sicurezza – Forze di Difesa Israeliane, Shin Bet, Mossad, polizia e Consiglio di Sicurezza Nazionale – sono state coinvolte e stanno conducendo valutazioni della situazione.

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