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Tennessee, oggi l’esecuzione di Christa Pike: a 18 anni uccise una compagna di classe

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Tennessee, oggi l’esecuzione di Christa Pike: a 18 anni uccise una compagna di classe

Mer, 30/09/2026 - 15:41

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(Adnkronos) – E' attesa per oggi, mercoledì 30 settembre, l'iniezione letale per Christa Pike in Tennessee. A darne notizia è la Nbc News. La donna, ora cinquantenne, è stata condannata per l'omicidio di una compagna di scuola, commesso quando aveva 18 anni. È la prima donna a subire la pena capitale nello Stato, dopo più di duecento anni e l'unica a essere giustiziata per un crimine, commesso da adolescente. L'esecuzione è prevista per le 17, ora italiana.   La Corte Suprema ha respinto il ricorso dell'ultim'ora e il governatore Bill Lee ha negato la clemenza. I legali avevano chiesto la commutazione della pena in ergastolo senza condizionale, evidenziando la sua infanzia, segnata da gravi traumi, violenze, abusi e disturbi psichiatrici.  L'esecuzione ha riacceso il dibattito sulle condanne a morte per le donne negli Stati Uniti, 18 i casi dal 1976, attirando forti polemiche, appelli degli esperti di diritti umani e una presa di posizione degli esperti delle Nazioni Unite contro la pena capitale. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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