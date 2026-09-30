Svolta Nba in Europa, trattative avanzate con i colossi del calcio per la nuova lega al via nel 2027

(Adnkronos) – I piani della Nba per la creazione di un nuovo circuito professionistico nel vecchio continente entrano ufficialmente in una fase operativa. In occasione della conferenza dell'Efc (European Football Clubs) tenutasi a Copenaghen, il vice-commissioner Mark Tatum e il responsabile per Europa e Medio Oriente George Aivazoglou hanno intensificato le interlocuzioni con i vertici di alcune tra le più importanti società calcistiche del continente. L'obiettivo punta al lancio di Nba Europe, la cui stagione inaugurale è programmata per l'autunno del 2027. Secondo quanto rivelato da The Athletic, la rosa dei club coinvolti nei confronti comprende Paris Saint-Germain, Milan, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. L'eventuale adesione prospetta scenari differenti: Psg e Milan, attualmente sprovvisti di una divisione cestistica, andrebbero a fondare una sezione basket ex novo; per Real, Barcellona e Bayern si tratterebbe invece di una transizione o integrazione delle strutture già impegnate in Eurolega. L'ipotesi incontra il pieno gradimento dei club tradizionali, come confermato dal ds del Real Madrid basket, Juan Carlos Sánchez, che ha salutato con favore l'arrivo della lega d'oltreoceano definendolo un'opportunità straordinaria per incrementare la visibilità e la redditività dell'intero movimento. In parallelo resta aperta la trattativa per l'acquisizione e la convergenza strutturale con l'attuale Eurolega. Come spiegato dal commissioner Adam Silver a margine dell'ultimo Board of Governors, la creazione di un fronte unito rappresenta la soluzione ideale per consolidare l'ecosistema del basket continentale. I nodi decisivi sulla futura governance verranno sciolti nel summit in programma il prossimo 5 ottobre sul lago di Como, dove le dirigenze interessate si riuniranno per definire la roadmap del progetto.

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