Roma, trovato cadavere in un parco di Tor Sapienza: sul corpo ferite da arma da taglio

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente straniero, è stato trovato intorno alle 7.30 nel parco Montagna, in via della Rustica a Roma. A dare l’allarme è stato un passante in giro con il cane. Sul cadavere diverse ferite da arma da taglio. Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri della Stazione Tor Sapienza e della Compagnia di Montesacro, insieme ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

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