Real Madrid torna a far parte dell’Efc, è la fine del progetto Superlega

(Adnkronos) – Un passaggio che segna la definitiva ricomposizione della spaccatura nel calcio europeo. Il Real Madrid ha infatti formalizzato il proprio rientro nell'Efc (European Football Clubs), mettendo fine a anni di muro contro muro con i vertici della Uefa e con i principali club del Continente. A dare l'annuncio è il presidente dell'European Football Clubs Nasser Al-Khelaifi, durante l'assemblea dell'Efc al Bella Center di Copenaghen. La mossa di Florentino Pérez rappresenta un punto di svolta politico epocale: dopo essere stati i promotori più strenui del progetto Superlega insieme al Barcellona e Juventus già rientrate nell'Efc, i blancos scelgono di abbandonare l'isolamento e di tornare all'interno dell'unico organismo ufficialmente riconosciuto per la tutela dei club europei.

Un passo indietro strategico dettato dalla volontà di contare nuovamente nei tavoli che contano, soprattutto in vista della gestione dei ricavi e della governance delle competizioni internazionali dal 2027 in poi. La decisione sancisce l'inizio di una nuova era di diplomazia e collaborazione tra il Real Madrid e le istituzioni continentali.

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