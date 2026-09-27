Raoul Bova ricorda la mamma Rosa, l’insegnamento: “Mi disse di sentirmi libero”

(Adnkronos) – "Mi disse di sentirmi libero, di vivere la mia vita fino in fondo". Raoul Bova, ospite oggi a Domenica In, ha ricordato la mamma Rosa, scomparsa nel 2019. Tra gli insegnamenti che più porta nel cuore c'è sicuramente una frase che l'attore non potrà mai dimenticare. "Mamma è stata sempre mia complice, fino all'ultimo", ha detto, ricordando gli ultimi anni della madre, segnata da una malattia ai polmoni. L'attore ha poi ripercorso il rapporto tra i suoi genitori, rimasti insieme nonostante le difficoltà che avevano accompagnato il loro matrimonio. L'attore ha ricordato le sue parole: "Nella vita fai una cosa: non fare come ho fatto. Io ho compromesso tanto della mia vita per stare in una situazione familiare che non mi piaceva tanto, ma l'ho fatto per voi, per i figli. Io non mi posso più rifare una vita quindi sentiti libero di vivere la tua vita fino in fondo, non ti sentire legato alle cose, perché i figli ti vorranno sempre bene", ha ricordato l'attore. Parole che, alla luce della sua relazione con Rocío Muñoz Morales, assumono un significato particolare. I due si sono lasciati alla fine del 2025 dopo 12 anni insieme e due figlie, in una separazione arrivata dopo presunti tradimenti e audio rubati. Lo stesso Raoul Bova ha raccontato poi che il rapporto era ormai terminato da tempo. "È stato un grande consiglio, perché ti ha dato la forza di prendere decisioni importanti della tua vita", ha commentato Mara Venier. Bova ha spiegato quindi il senso profondo delle parole della madre: "Non a favore dell'unione familiare sicuramente. Ma in molte occasioni le persone si ritrovano a stare con la famiglia anche se non sono felici. Lei voleva il mio bene, come ogni madre", ha concluso.

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