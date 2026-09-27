Michelle Hunziker, la dedica a Giulio Berruti per il compleanno: “Amore mio”

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Si respira tanta aria d'amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Oggi, domenica 27 settembre, l'attore e medico odontoiatra compie 42 anni e, per celebrare il suo compleanno, il primo insieme, la conduttrice televisiva ha scelto di dedicargli una dolce dedica sui social. A corredo di uno scatto che li ritrae abbracciate, Michelle Hunziker ha scritto: "Auguri amore mio", accompagnando le parole con un grande cuore rosso. A fare da colonna sonora al post, 'For once in my life' di Craig David, un brano che celebra l'amore autentico, che parla di una persona di cui potersi fidare che arriva dopo tanto tempo. E sembra proprio essere il momento che Michelle sta vivendo al fianco di Berruti: una relazione che dopo anni le avrebbe restituito serenità e leggerezza. Una dedica che sembra dunque allontanare le voci di una presunta crisi che avevano coinvolto la coppia nelle ultime settimane. La storia d'amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti sarebbe iniziata nel dicembre del 2025, dopo un incontro casuale in Svizzera. La coppia ha poi scelto di uscire allo scoperto ufficialmente nel periodo di Pasqua del 2026, mostrandosi insieme anche sui social.

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