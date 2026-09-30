Manovra, Meloni: “Flessibilità Ue per abbassare strutturalmente costo energia”

(Adnkronos) – "Una delle principali questioni su cui stiamo lavorando riguarda la maggiore flessibilità che abbiamo ottenuto in Europa per far fronte alla crisi energetica". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista in video-collegamento con 'Il Gazzettino', spiegando che si tratta di "una disponibilità che vale complessivamente oltre 14 miliardi di euro in due anni". "Sono risorse molto importanti che vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese" che rappresentano "un'altra priorità assoluta", ha aggiunto la premier, a proposito della prossima manovra. Parlando della prossima legge di bilancio, Meloni ha assicurato: "Quello che posso dare per certo è che continueremo nella direzione che abbiamo intrapreso fino ad ora, perché noi abbiamo seguito sempre la stessa logica in questi anni: aggiungere, anno dopo anno, un tassello in più alla stessa strategia". "Quella strategia si è sempre concentrata su salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute", ha aggiunto la premier, sottolineando che il governo ha cercato di concentrare le "poche risorse" disponibili "sulle priorità reali", a partire dalle famiglie in difficoltà, dai lavoratori e dal tessuto produttivo. "Abbiamo utilizzato quelle risorse per tagliare le tasse sul lavoro e sulle imprese, con misure che si sono rivelate efficaci", ha rivendicato Meloni, citando "la super deduzione al 120% del costo del lavoro sui neoassunti", "l'iperammortamento che vale fino al 2028", il rifinanziamento della Nuova Sabatini e "i diversi esoneri contributivi che abbiamo attivato per spingere le assunzioni". La premier ha ricordato anche "l'abbattimento del cuneo" e "la detassazione degli aumenti contrattuali", misura che il governo vorrebbe prorogare con l'attuale manovra.

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