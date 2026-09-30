Logistica, Brt entra nel consiglio direttivo di Alis

(Adnkronos) – “Accogliamo con grandissimo orgoglio l’ingresso di Brt nel Consiglio dei Soci di Alis, un momento particolarmente significativo per la nostra Associazione. Diamo infatti il benvenuto a una delle realtà più importanti e autorevoli nel panorama della logistica e del trasporto espresso, un’azienda che da quasi un secolo contribuisce concretamente alla crescita del tessuto economico nazionale attraverso servizi efficienti, innovativi e sempre più sostenibili. La presenza di Brt rafforza ulteriormente la rappresentatività e il valore della nostra rete associativa, che continua ad ampliarsi coinvolgendo operatori di eccellenza capaci di generare sviluppo, occupazione e competitività. Siamo convinti che il contributo di BRT potrà favorire nuove ed importanti opportunità di confronto e collaborazione tra gli associati, accompagnando le imprese nelle sfide legate alla trasformazione digitale, all’evoluzione dei modelli distributivi e alla transizione sostenibile. L’adesione di BRT conferma inoltre la capacità di ALIS di attrarre protagonisti di primo piano della logistica, dei trasporti e dei servizi, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per la crescita del Sistema Paese e per la promozione di una mobilità delle merci sempre più efficiente, moderna e sostenibile”. Così Guido Grimaldi, presidente di Alis, annuncia l’adesione di Brt, che entra nel Consiglio dei Soci dell’Associazione. Fondata nel 1928, Brt è oggi il punto di riferimento nei servizi espressi con soluzioni affidabili e innovative per imprese e persone, connettendo l’Italia, l’Europa e il resto del mondo, guidando una crescita sostenibile attraverso un cambiamento trasformativo. Grazie a una presenza capillare, Brt può contare su oltre 200 filiali, una rete di oltre 12.400 punti di ritiro BRT-fermopoint e locker, hub logistici distribuiti su tutto il territorio nazionale e una capacità operativa che le consente di gestire spedizioni in Italia, in Europa e nel resto del mondo. L’azienda movimenta ogni anno circa 220 milioni di spedizioni ed è parte di Geopost, leader europeo del settore delivery, che opera attraverso una rete internazionale composta da oltre 150.000 punti di ritiro e più di 55.000 professionisti. Negli ultimi anni BRT ha inoltre rafforzato il proprio impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, disponendo di oltre 1.200 veicoli elettrici ed investendo nella digitalizzazione dei processi, nello sviluppo di soluzioni per l’e-commerce e nella progressiva decarbonizzazione delle attività. “L'ingresso nel Consiglio dei Soci di Alis rappresenta per Brt un’importante opportunità per contribuire attivamente al confronto sul futuro della logistica e dei trasporti. Condividiamo con l’Associazione l’impegno a promuovere un settore sempre più efficiente, innovativo e sostenibile, in grado di supportare la competitività delle imprese e lo sviluppo dei territori. Come operatore che ogni giorno connette aziende e mercati in Italia e nel mondo, riteniamo fondamentale favorire il dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori della filiera per affrontare le trasformazioni in corso e coglierne le opportunità. Siamo orgogliosi di mettere la nostra esperienza e la dimensione internazionale di Geopost al servizio di una visione comune orientata alla crescita e all’innovazione del settore”, dichiara Stefania Pezzetti, Ceo Brt.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)