La teoria del complotto dal Brasile: “Vinicius non è il vero Vinicius, è un sosia”

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Vinicius non è il vero Vinicius, ma un sosia piazzato in campo per doveri pubblicitari. L'ultima, folle, teoria del complotto arriva dal Brasile ed è riportata da Marca: alcuni utenti sul web fanno notare che il Vinicius visto in azione agli ultimi Mondiali non aveva i tatuaggi sulla coscia che ha il Vinicius tornato a giocare con il Real Madrid del neo allenatore Mourinho. Da qui è nata una fantasiosa teoria complottistica, che vorrebbe "la Cia, i Rothschild (una dinastia europea di origine ebraico-tedesca che fondò istituzioni bancarie e finanziarie a fine XVIII secolo) e le elite abbiano ucciso e sostituito Vinicius dopo i Mondiali". Le circostanze della sua scomparsa resterebbero comunque ignote, ma quello che secondo i complottisti è certo è che il sosia sia in campo per onorare gli esosi contratti dell'attaccante brasiliano. Ad alimentare il tutto anche il cambiamento estetico con cui Vinicius si è presentato a inizio stagione, ennesima prova, secondo i complottisti, che con la maglia dei Blancos giochi un sosia. La teoria si collega direttamente a quanto 'profetizzato' durante gli ultimi Mondiali dalla veggente brasiliana Vò Bahiana. La donna, molto seguita sui social, dove conta 24 milioni di follower, aveva predetto un'invasione aliena per la partita tra Brasile e Scozia: "Un ufo gigante rapirà Neymar e Vinicius nella partita tra Brasile e Scozia", era stata la profezia, "il giorno 24 di giugno una nave aliena invaderà lo stadio di Miami".

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