Imprese, Almadori (Eni): “Fondazione Systema nasce per supportare competitività e trasformazione”

(Adnkronos) – La nascita di Fondazione Systema risponde a “un’esigenza che raccogliamo dal mondo delle imprese, soprattutto quelle piccole e medie, di semplificare l’approccio con cui affrontare tante sfide diverse, interconnesse fra loro, rimanendo competitive in un contesto di trasformazione energetica e digitale”. Ha esordito così la responsabile Procurement di Eni, Claudia Almadori, nel corso dell’evento “Open-es ACT 2026”, tenutosi presso l’Auditorium della Tecnica a Roma, durante il quale è stata lanciata la Fondazione. “La creazione della Fondazione risponde alla volontà di dare uno spazio stabile di confronto tra tutti questi soggetti, in modo tale da sviluppare, con pragmatismo, soluzioni concrete che riducano la complessità, traducendola in soluzioni innovative anche a supporto delle imprese e del sistema Paese. La pluralità di esperienze, competenze, priorità e logiche diverse – dalla finanza al mondo delle istituzioni – è il valore aggiunto di Fondazione Systema. Sedersi intorno a uno stesso tavolo, portando ciascuno le proprie competenze, permette una maggiore capacità di azione rispetto alle iniziative che il singolo può portare avanti”, ha proseguito. “Fare sistema, quindi, come Procurement è un concetto che conosciamo bene, perché siamo consapevoli che il risultato di una singola organizzazione dipende da tutto l’ecosistema che collabora per raggiungere quegli obiettivi”, ha continuato la responsabile Procurement di Eni, per poi concludere che il valore generato concretamente dalla Fondazione è “la possibilità di agire mettendo a sistema best practice, valorizzando dati ed esperienze, così da trovare soluzioni integrate che riducano la frammentarietà e l’articolazione dei temi da affrontare, con una visione unica e d’insieme”.

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