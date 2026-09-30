Harry e Meghan, il silenzio sul libro del conte Spencer ha agitato la regina Camilla

(Adnkronos) – Il principe Harry e Meghan Markle avrebbero ricevuto un duro rimprovero dalla regina Camilla per aver apparentemente appoggiato, con il loro silenzio, il nuovo libro di memorie del conte Spencer sulla sorella Diana. Lo rivelano alcune indiscrezioni raccolte dall'Express, secondo cui la sovrana interpreta il silenzio della famiglia Sussex sulla biografia 'Swan Song: Diana, My Sister', che contiene rivelazioni esplosive su re Carlo, come un atto di "assoluta doppiezza". Una fonte ha rivelato che Carlo e Camilla si erano sforzati di "accogliere con gentilezza" Harry e Meghan al loro ritorno in Gran Bretagna e di "porgere l'altra guancia". Buckingham Palace ha fermamente respinto le affermazioni contenute nella biografia del fratello di Diana, secondo cui, pochi giorni dopo la morte della principessa del Galles nel 1997, Carlo avrebbe detto a Earl Spencer: "Stai tranquillo, la dimenticheremo presto". Un portavoce di Palazzo ha dichiarato: "Sebbene per principio non commentiamo i libri, Sua Maestà è consapevole che il dolore del lutto fraterno può offuscare la ragione, influenzare il giudizio e alterare i ricordi in modi che altri non riconoscono, anche molti anni dopo una tale perdita". Il conte Spencer ha dichiarato a People Magazine che Harry era "completamente d'accordo" con l'autobiografia poco prima della sua pubblicazione.

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