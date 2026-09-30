Golf car ancora nel mirino dei carabinieri di Roma, oggi blitz del Nucleo ispettorato del lavoro

(Adnkronos) – Golf car ancora nel mirino dei carabinieri di Roma, nuovi blitz oggi nella Capitale: questa volta ai posti di blocco, oltre ai militari del Nucleo Radiomobile di Roma, anche i colleghi del Nil, il Nucleo Ispettorato del Lavoro. I controlli di oggi seguono l'inchiesta dell'Adnkronos sull'invasione di golf car nelle strade, in particolare del centro, usate come mezzi turistici, e dopo altri controlli e pattugliamenti dei militari dell'Arma nei giorni scorsi: l'obiettivo dei carabinieri del Nil è verificare la regolarità delle società proprietarie dei mezzi e i rapporti di lavoro con i driver e gli operatori. Posti di blocco, questa mattina, fra piazza della Repubblica e piazza del Popolo. Dopo le verifiche in strada, i militari del Nil procederanno nei prossimi giorni a una più approfondita analisi della documentazione raccolta. (GUARDA IL VIDEO DELL'INCHIESTA) Nei giorni scorsi, fra Pantheon, Circo Massimo, Piazza di Spagna e Trinità dei Monti, i carabinieri avevano controllato 131 golf car, 10 erano state sottoposte a fermo, con un totale di 38mila euro in multe, 13 patenti ritirate e 106 punti decurtati.

L'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè aveva confermato all'Adnkronos che, "su circa 400 golf car circolanti, noi ne abbiamo autorizzate soltanto 41", chiedendo alla Regione Lazio di legiferare sul tema. A riguardo, l’assessore alla Mobilità della Regione Lazio Fabrizio Ghera ha annunciato ieri che “entro qualche settimana” si arriverà a “condividere un testo adeguato” sulla base del quale il Campidoglio potrà così approvare un regolamento ad hoc.

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