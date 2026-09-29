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Giallo di Pietracatella: in corso perquisizione nello studio di Gianni Di Vita

AdnKronos

Giallo di Pietracatella: in corso perquisizione nello studio di Gianni Di Vita

Mar, 29/09/2026 - 08:55

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(Adnkronos) – Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e uomini del Servizio centrale operativo della polizia di Stato sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita a Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte l'abitazione della famiglia Di Vita-Di Ielsi. E' quanto si apprende dai canali social del Tg1.  Ieri si erano concluse le analisi sul computer e sulle chiavette Usb della famiglia Di Vita. Precisamente, gli esperti della Direzione centrale anticrimine hanno acquisito e catalogato forensicamente i dati contenuti nel computer Lenovo e nelle dieci chiavette Usb sequestrate. La Procura ha ora 60 giorni di tempo per analizzare il materiale raccolto. Che la svolta si avvicini? 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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