Famiglia nel bosco, Pillon: “Bambini tornati a casa per un’ora e mezza, un altro passo verso il rientro definitivo”

(Adnkronos) – "Per la prima volta dopo quasi 11 mesi di assenza, i bambini sono tornati alla 'Casa del Bosco', accolti dall'abbraccio di mamma e papà e circondati dagli animali della piccola fattoria". E' quanto ha annunciato il una nota l'avvocato Simone Pillon. "Nathan e Catherine hanno atteso i figli abbracciati tra loro, e hanno preparato una grande merenda nel giardino. Si tratta solo di un'ora e mezza ma è un altro passo verso il rientro definitivo". "Tra 15 giorni dovrebbero cominciare i pernotti – spiega – e poi via via speriamo la situazione si possa avviare a una soluzione definitiva. Nel frattempo Nathan e Catherine, in ottemperanza delle decisioni del Tribunale per i minorenni, hanno percorso più di 30mila chilometri in pochi mesi per fare avanti e indietro dalla casa famiglia e non far mancare neppure per un minuto la loro presenza e il loro affetto ai loro figli. Anche questo è certamente un segno di grande amore e capacità genitoriale che ci si augura sia tenuto nel giusto conto". Una settimana fa l'ultimo incontro. E' stato "gioioso e sereno" a Palmoli nella casa messa a disposizione dal sindaco, racconta l'avvocato Pillon, "la mamma Catherine aveva preparato i biscotti allo zenzero, i bambini hanno giocato e poi hanno preparato tutti insieme la cena con mamma e papà". Il legale in quell'occasione ha voluto "ringraziare il sindaco di Palmoli che ha garantito il servizio d'ordine, i giornalisti che si sono mantenuti alla giusta distanza, come peraltro già accaduto la scorsa settimana, la tutrice e la curatrice che sono state presenti insieme alla difesa, e lo stesso servizio che ha finalmente garantito l'attuazione delle decisioni del Tribunale per i Minorenni".

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