Achille Lauro show a San Siro, il concerto-evento va in onda stasera su Canale 5

(Adnkronos) – Stasera, martedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5, va in onda il concerto-evento 'Comuni Immortali' di Achille Lauro, dallo Stadio San Siro di Milano, andato in scena lo scorso 15 giugno. Davanti a 60.000 persone, lo spettacolo ripercorre le tappe più significative del percorso artistico dell’artista. Dopo il debutto allo Stadio Romeo Neri di Rimini e il trionfale appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma, 'Comuni Immortali' arriva nelle case degli italiani con uno show imponente e visionario. Uno dei momenti più emozionanti e significativi della serata: l’arrivo sul palco di Laura Pausini. I due artisti si ritrovano davanti al pubblico di San Siro per uno dei passaggi più intensi dello show. La serata prosegue sulle note di Maleducata con la sfilata di debutto di 'EROTICA', la prima collezione femminile firmata da Achille Lauro nel suo nuovo ruolo di Direttore Creativo di Dondup. Per la prima volta, una vera e propria sfilata di moda entra all’interno di un concerto in uno degli stadi più iconici al mondo: trentanove look sfilano sul palco di San Siro, con la partecipazione di top model internazionali come Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi.

Qui il racconto di Adnkronos del concerto evento. "La ricordano ancora tutti quella prima apparizione sul palco del Festival di Sanremo nel 2019: la tutina aderente ricoperta di paillettes, il bacio con Boss Doms durante l’esibizione di ‘Rolls Royce’ e l’immagine di un artista pronto a sfidare giudizi ed etichette. Non fu l’esibizione che cambiò la sua vita o la traiettoria della sua carriera. Fu, piuttosto, quella che lo rese riconoscibile, diverso dagli altri. Per alcuni era un solo provocatore con l’aria da bad boy, per altri un possibile Renato Zero della nuova generazione. E anche negli anni successivi, la storia non è cambiata. Nel 2022 con ‘Domenica’ e l’auto-battesimo sul palco dell’Ariston, Lauro venne nominato più per le polemiche, accusato di aver profanato un sacramento, che per la sua musica. Per molti era solo l’artista che cercava il titolo da prima pagina del giorno dopo. Poi qualcosa è cambiato. Lauro De Marinis, il vero nome dietro quello d’arte, ha tracciato una linea netta: c’era un prima e poi, un dopo. Ha ridefinito la sua immagine, e con questa, il suo linguaggio musicale. Ha capito che la provocazione, da sola, non bastava più e che il pubblico cercava qualcosa di diverso. Così sono arrivate le ballad romantiche, brani che parlavano per tutti, quelli capaci di trovare spazio nel cuore di chi fino a quel momento lo aveva giudicato, o osservato con indifferenza. È qui che Achille Lauro nasce una seconda volta".

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