Tennis, serie B2 femminile: il Ct Palermo a caccia della promozione diretta

Tutto ancora in gioco nel girone 1 di serie B2 femminile nel quale il Ct Palermo, dopo il successo interno ottenuto la scorsa giornata a tavolino (4-0) per assenza della squadra avversaria (il Villaforte Tennis San Salvatore Monferrato), andrà a far visita in terra lombarda al già retrocesso Quanta Club Milano con un occhio a quel che accadrà a Vicenza, tra la squadra locale del Tennis Comunali e il Tc Finale Ligure, capolista del girone con 12 punti, due in più del Ct Palermo. Se la compagine ligure dovesse uscire imbattuta, sarebbe matematicamente in serie B1 anche in caso di vittoria della formazione guidata da Alessandro Chimirri per una migliore differenza incontri totali vinti. Al Ct Palermo, servirà comunque ottenere il successo con il massimo punteggio (4-0) per stare davanti allo Junior Tennis Milano in caso di arrivo a pari punti, sempre per quel che concerne la discriminante del maggior numero di incontri vinti in tutto il campionato. Ricordiamo che la seconda classificata di ciascuno dei quattro gironi si qualifica per i play off (andata il 21 giugno – ritorno 28 giugno), mentre la terza classificata mantiene la categoria senza far ricorso ai playout. Questa la classifica, ad una giornata dal termine della fase a gironi: Tc Finale 12 punti (16 incontri vinti), Ct Palermo 10 punti (13 incontri vinti), Junior Tennis Milano 12 punti (12 incontri vinti), Tennis Comunali Vicenza 9 punti (11 incontri vinti), Junior Tennis Training Malnate 9 punti (10 incontri vinti). Già retrocesse Quanta Club e Villaforte Tennis. Detto già dei match tra Quanta Club e Ct Palermo e tra Tennis Comunali e Tc Finale, il terzo incontro previsto domenica 7 giugno, di questo girone è quello tra Junior Tennis Milano e Junior Tennis Training Malnate Domenica pomeriggio sapremo se Alessandra Fiorillo, Elisabetta Allegra, la riberese Diletta D’Amico, la ragusana Nicoletta Cavaleri, Elisabetta Palmeri e Carla Cascioferro avranno festeggiato la promozione in serie B1 insieme ai capitani Chimirri e Marasca o se sarà tutto rimandato ai play off in caso di seconda piazza.Ricordiamo che si tratta di una rosa composta esclusivamente da tenniste siciliane under 20. Fiorillo, lo scorso anno, ha addirittura fatto il proprio esordio in serie A1. A proposito di serie A1, due atleti punti di riferimento delle squadre maschili e femminili del Ct Palermo, Gabriele Piraino e Giorgia Pedone, oggi andranno a caccia delle semifinali rispettivamente al 30.000 dollari di Caltanissetta e al Wta 125 di Foggia dove la 21enne palermitana agli ottavi di finale ha sconfitto la forte egiziana Mayar Sherif, ex numero 31 al mondo e prima testa di serie del torneo pugliese. Pedone, alle 20, affronterà Lucia Bronzetti.