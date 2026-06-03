Calcio balilla: Sicilia trionfa al Campionato delle Regioni. Lazio e Campania completano il podio tricolore

Cala il sipario su un altro evento di straordinario agonismo e grandissima partecipazione che a Latina ha visto andare in scena il Campionato delle Regioni di calcio balilla, evento nazionale promosso dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali in collaborazione con Licb Lega Italiana Calcio Balilla.

Le sfide all’ultimo “gancio” e le spettacolari giocate sui tavoli di gara hanno decretato la supremazia della Sicilia che si è laureata Campionessa delle Regioni conquistando il gradino più alto del podio. Ottima la prestazione dei padroni di casa del Lazio, che si aggiudicano una prestigiosa medaglia d’argento, seguiti al terzo posto da una tenace Campania.

Accanto alla competizione a squadre regionali, l’evento ha visto lo svolgimento anche del Trofeo Città di Latina, i cui risultati definitivi delineano i vertici nazionali delle singole specialità.

Queste le classifiche del trofeo della cittadina laziale:

Doppio Pro / Open:

1° Alessio Camilleri (Genova) e Matteo Palladino (Modena)

2° Alessio Zanni (Roma) e Gabriele Trombin (Latina)

3° Girolamo Lombardo (Trapani) e Pietro Cirillo (Roma)

Doppio Amatori:

1° Vincenzo Cacciato (Agrigento) e Calogero Vinciguerra (Agrigento)

2° Antonio Moretta (Parma) e Dario Campanella (Agrigento)

3° Mattia Palestini (Teramo) e Daniele Martino (Pescara)

Doppio Donne:

1° Arianna Ciavatta (Genova) e Milena Panzanella (Latina)

2° Daniela Arduini (Parma( ed Eleonora Fiocchi (Genova)

3° Emanuela Dimauro (Siracusa) ed Elisa Ottobre (Parma)

Doppio Veterani:

1° Maximiliano Del Rosario (Pescara) e Roberto Cornacchione (Parma)

2° Enrico Salvatore Valenti (Trapani) e Roberto Perciballi (Roma)

3° Roberto Corselli (Genova) ed Umberto Capuano (Roma)

Doppio Misto:

1° Alessio Camilleri (Genova) ed Eleonora Fiocchi (Genova)

2° Arianna Ciavatta (Genova) e Matteo Palladino (Modena)

3° Giusy Marotta (Frosinone) e Mario Antonio Benedetto (Enna)

Doppio Esclusive:

1° Pietro Parello (Caltanissetta) e Vincenzo Cacciato (Agrigento)

2° Pietro Cirillo (Roma) e Lorenzo Tauro (Roma)

3° Salvatore Parello (Caltanissetta) e Luigi Tufo (Cosenza)

Doppio con Veterano:

1° Lorenzo Certo (Roma) e Maximiliano Del Rosario (Pescara)

2° Girolamo Lombardo (Trapani) ed enrico Salvatore Valenti (Trapani)

3° Andrea Maiolini (Ancona) e Roberto Corselli (Genova)

Il presidente del Dipartimento calcio balilla FIGeST, Nicola Colacicco, traccia un bilancio estremamente positivo della manifestazione: “Questo Campionato delle Regioni a Latina ha confermato la straordinaria vitalità e la crescita esponenziale del calcio balilla in Italia. Vedere lo spirito di appartenenza difendendo i colori della propria terra, unito a un livello tecnico ormai altissimo, ci rende orgogliosi del percorso intrapreso all’interno della Federazione. Ringrazio l’organizzazione locale, gli atleti e tutte le delegazioni per aver trasformato questa competizione in una vera festa dello sport, unendo idealmente l’Italia da nord a sud sotto il segno dell’inclusione e del sano agonismo”.

La cerimonia di chiusura e la consegna dei premi hanno vissuto un momento di forte rilievo istituzionale grazie alla partecipazione del consigliere regionale del Lazio, Angelo Tripodi, che ha espresso il plauso della Regione per la scelta della città di Latina come capitale nazionale della disciplina per questo prestigioso fine settimana, sottolineando l’importanza di sostenere gli sport tradizionali come eccezionale veicolo di aggregazione sociale e promozione del territorio.