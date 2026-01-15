San Cataldo, encomio al bersagliere Salvatore Pio Lo Monaco

SAN CATALDO. Un encomio solenne, il massimo riconoscimento previsto per attività di particolare valore, è stato assegnato al 24enne sancataldese Salvatore Pio Lo Monaco, bersagliere in servizio presso il VI Reggimento Bersa glieri di Trapani “Il Magnifico”. Il prestigioso tributo, conferito dal Comando delle Forze Operative Terrestri, premia l’impegno e i risultati conseguiti da Lo Monaco dal 2023, anno del suo arruolamento, ad oggi. Il giovane militare si è distinto non solo per l’eccellente servizio svolto in ambito militare, ma per aver dato lustro all’Esercito Italiano e al Corpo dei Bersaglieri grazie ai successi sportivi ottenuti nel ciclismo, disciplina praticata ad altissimo livello senza mai trascurare i doveri istituzionali. Tra gli ultimi traguardi di rilievo, lo scorso 21 dicembre Lo Monaco si è laureato campione regionale siciliano di ciclocross nella categoria Élite, al termine della prova disputata a Palermo, confermando il titolo già conquistato lo scorso anno ad Alcamo e centrando così uno straordinario bis consecutivo. Nella motivazione ufficiale dell’Encomio si sottolineano le sue «pregevoli qualità umane, morali e professionali», unite a uno stile militare impeccabile, a una profonda lealtà e a un eccezionale spirito di sacrificio. «Bersagliere di primissimo piano, dalle pregevoli qualità umane, morali e professionali, ha assolto l’incarico di fuciliere profondendo ogni possibile energia e distinguendosi per la generosa ed incondizionata dedizione al lavoro, concretizzatasi nel raggiungimentodi risultati di assoluto valore. Contraddistinto da stile militare impeccabile, fulgida prontezza d’animo e straordinaria sensibilità, ha operato con cristallina lealtà e grande spirito di sacrificio ottemperando in modo eccellente a tutti i compiti assegnati. In particolare, il bersagliere Lo Monaco, sia fuori dal servizio sia in ambito prettamente militare, si è lodevolmente distinto quale straordinaria figura di atleta di ciclocross, emergendo nettamente per l’autentica passione e la ferrea volontà realizzatrice, sottoponendosi costantemente a durissimi e protratti allenamenti nell’ambito dei quali ha curato minuziosamente la propria preparazione atletica, senza mai condizionare l’incalzante attività istituzionale alla quale si dedica con primaria abnegazione. L’impegno quotidiano e la determinazione messa in atto dal Militare, hanno permesso allo stesso di distinguersi per meriti sportivi quale atleta talentuoso di ciclismo, vincendo diverse competizioni regionali e nazionali di altissimo livello, non ultima la conquista del 1° posto al Trofeo Regionale annuale Siciliano di CicloCross, vinto per la seconda volta consecutiva negli ultimi due anni. Per l’ele vatissimo spirito di servizio profuso il Soldato Lo Monaco si è dimostrato un Bersagliere impeccabile, reattivo, di assoluta affidabilità e generosità, costituendo un chiaro esempio di validissimo volontario, la cui preziosa opera ha contribuito a esaltare il lustro del proprio Reggimento, della Brigata Aosta e più in generale delle Forze Operative Terrestri». Viene inoltre evidenziata la capacità di conciliare un’intensa attività sportiva con l’assolvimento eccellente di tutti i compiti assegnati, distinguendosi come atleta talentuoso e come soldato di assoluta affidabilità e generosità. Il riconoscimento è stato firmato dal Generale di Corpo d’Armata Gaetano Zauner, già Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito e Comandante del Comando delle Forze Operative Terrestri.