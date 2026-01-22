Oscar 2026, da ‘I peccatori’ a ‘Una battaglia dopo l’altra’: tutte le nomination. E debutta una nuova categoria

(Adnkronos) – Arrivano le nomination per gli Oscar 2026, ecco i candidati ai premi che verranno assegnati nella cerimonia del 15 marzo. Tra i titoli candidati al miglior film dell'anno 'Marty Supreme', 'Una battaglia dopo l'altra' e 'I peccatori' ('Sinners'). Quest'anno a concorrere anche i professionisti di una categoria che debutta proprio con la 98esima edizione dei prestigiosi premi, il miglior casting. ‘Bugonia’‘F1 – Il film’‘Frankenstein’‘Hamnet – Nel nome del figlio’‘Marty Supreme’'Una battaglia dopo l'altra''L'agente segreto''Sentimental Value''I peccatori''Train Dreams' Chloé Zhao per 'Hamnet – Nel nome del figlio'Josh Safdie per 'Marty Supreme'Paul Thomas Anderson per 'Una battaglia dopo l’altra'Ryan Coogler per 'I peccatori'Joachim Trier per 'Sentimental Value' Jessie Buckley per 'Hamnet – Nel nome del figlio'Rose Byrne per 'If I Had Legs I’d Kick You'Kate Hudson per 'Song Sung Blue – Una melodia d’amore'Renate Reinsve per 'Sentimental Value'Emma Stone per 'Bugonia' Timothée Chalamet per 'Marty Supreme'Leonardo DiCaprio per 'Una battaglia dopo l’altra'Ethan Hawke per 'Blue Moon'Michael B. Jordan per 'I peccatori'Wagner Moura per 'L’agente segreto' Teyana Taylor per 'Una battaglia dopo l’altra'Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas per 'Sentimental Value'Amy Madigan per 'Weapons'Wunmi Mosaku per 'I peccatori' Benicio del Toro per 'Una battaglia dopo l'altra'Sean Penn per 'Una battaglia dopo l'altra' Delroy Lindo per 'I peccatori'Stellan Skarsgård per 'Sentimental Value' 'Arco' 'Elio' 'KPop Demon Hunters' 'La piccola Amélie' 'Zootropolis 2' 'Butterfly' 'Forevergreen' 'The Girl Who Cried Pearls' 'Retirement Plan' 'The Three Sisters' 'Hamnet' 'Marty Supreme' 'Una battaglia dopo l'altra' 'L'agente segreto'

'I peccatori' 'Frankenstein' 'Marty Supreme' 'Una battaglia dopo l'altra'

'I peccatori' 'Train Dreams' 'Avatar: Fuoco e Cenere' 'Frankenstein' 'Hamnet' 'Marty Supreme' 'I peccatori'

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)