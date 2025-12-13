Forza Italia Giovani Sicilia conquista per la prima volta la guida del Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche

Palermo – Forza Italia Giovani firma un risultato politico storico nella rappresentanza studentesca siciliana, ottenendo per la prima volta la Presidenza del Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche (Cor Sicilia). L’elezione, avvenuta all’Istituto “Pietro Piazza” di Palermo, segna un cambio di passo nella presenza del movimento giovanile nelle istituzioni scolastiche. Lo rende noto Gorgui Diagne, vice segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia.

Con 5 voti su 9, la presidenza è andata alla catanese Lucrezia Redigolo, sostenuta dai presidenti delle Consulte di Caltanissetta, Siracusa, Agrigento, Catania e Trapani. «Accolgo questa elezione con responsabilità e impegno all’ascolto della comunità studentesca di tutta la Sicilia», ha detto Redigolo, ringraziando chi ha sostenuto il percorso. Nel nuovo Coordinamento entra anche Samuele Progno come Vice Coordinatore. Determinante il contributo di Alessandro Abbinanti (Trapani) e Christian Lauricella (Agrigento), eletto inoltre all’Organo di Garanzia Regionale.

Gorgui Diagne, vice segretario regionale FIG Sicilia, esprime soddisfazione per l’elezione raggiunta: «Si tratta di un risultato di grande rilievo e che scrive la storia del nostro movimento azzurro in Sicilia. Una affermazione che conferma come la credibilità nasce da percorsi seri sui territori. È il segno della crescita di una generazione azzurra che vuole essere protagonista».