Caltanissetta. La struttura della Protezione Civile: il Prefetto Messina incontra gli studenti

Nella mattinata di ieri, martedì 7 ottobre, il Prefetto di Caltanissetta, S.E. Licia Donatella Messina ha incontrato presso il Salone di rappresentanza di questa Prefettura, gli studenti di diversi Istituti di Scuola Secondaria del Capoluogo per illustrare loro i principi e gli aspetti di rilievo della struttura della Protezione Civile, in vista della partecipazione all’esercitazione che si svolgerà il prossimo giovedì 9 ottobre all’interno della Galleria Caltanissetta Fornice dx” direzione A19 della SS640 “Strada degli Scrittori”.

In apertura, il Prefetto, nel descrivere la complessità dell’intero sistema deputato alla salvaguardia dell’incolumità e dell’integrità della vita umana al verificarsi di situazioni emergenziali e di pericolo, ha richiamato la puntale attenzione dei ragazzi sui pilastri dell’assetto della protezione civile.

In particolare, il Prefetto ha rivolto agli studenti intervenuti l’invito a riflettere sull’importanza delle attività di previsione e delle correlate misure di prevenzione, sottolineando come sia fondamentale la conoscenza dei rischi e delle connesse misure atte a fronteggiarli per mitigare e ridimensionare i danni connessi al verificarsi di calamità naturali, promuovendo un sistema partecipativo tra tutte le componenti deputate e la società civile.

All’incontro hanno preso parte il Questore di Caltanissetta e i responsabili delle altre Forze dell’Ordine, il rappresentante del locale comando dei Vigili del Fuoco, i referenti della Protezione Civile Regionale, del 118, un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito di Caltanissetta/Enna e i referenti territoriali di ANAS i quali hanno evidenziato come il sistema della protezione civile sia espressione di solidarietà e di operatività capace di strutturarsi e organizzarsi sinergicamente per rispondere efficacemente e tempestivamente alle diverse forme di emergenza.

L’iniziativa si colloca nel quadro degli eventi organizzati in questo territorio provinciale per la “Settimana Nazionale della Protezione Civile” e nell’ambito delle quali, come si è detto, è stata altresì programmata unitamente alla Direzione territoriale dell’ANAS, una esercitazione per posti di comando che interesserà la nuova Galleria di Caltanissetta.

In proposito, il Prefetto nel sottolineare l’importanza del momento esercitativo, che consente di testare sul campo i tempi e l’efficacia degli interventi pianificati in caso di evento incidentale, ha rimarcato come l’opportunità per gli studenti di partecipare attivamente all’esercitazione, accedendo alle centrali operative Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco nonché del 118 e di ANAS, offrirà loro la possibilità di approcciarsi con il mondo della protezione civile attraverso un contatto diretto con tutti gli attori coinvolti.

Il coinvolgimento diretto delle giovani generazioni nelle attività istituzionali, ha evidenziato in chiusura il Prefetto, fornisce un’occasione per stimolare i ragazzi a diventare cittadini responsabili, facendosi parte attiva nell’ambito del sistema policentrico della protezione civile, attraverso l’adozione di condotte adeguate, e contribuendo a promuovere la cultura della prevenzione e conoscenza de rischi.