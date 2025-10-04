Caltanissetta. Il segretario comunale della Lega Carola Profeta aderisce al Team Vannacci e Diritti umani

CALTANISSETTA. “In qualità di Team Leader del Team Vannacci – Famiglia & Diritti Umani – spiega Carola Profeta (nella foto con Vannacci) è con grande piacere e onore che ufficializzo l’adesione del Commissario e del Segretario Cittadino della Lega di Caltanissetta Antonino Muratore e Paolo Aiello al Team Vannacci. Avendo il mio team una dimensione nazionale, potranno aderire persone da tutta Italia e di conseguenza anche i nisseni.

E con altrettanto piacere illustro il significato, la visione e gli obiettivi: promuovere gli otto valori fondanti dell’associazione Il Mondo al Contrario, ispirati all’omonimo libro del Generale Vannacci. Tali valori sono: Patria, Sicurezza, Sovranità, Identità, Difesa dei Confini, Famiglia, Tradizioni, Lavoro”.

Prosegue: “Il mio impegno in questo nuovo progetto politico si fonda principalmente sulla difesa della famiglia, intesa come cellula naturale e fondante della società. A ciò ho voluto aggiungere una ‘innovazione di contenuto’ sul piano politico: l’inserimento del tema dei Diritti Umani, ispirati alla Dichiarazione Universale del 1948. Il primo diritto, quello alla vita, dal concepimento alla morte naturale, diventa per noi un punto fermo, da cui scaturisce una visione politica alternativa rispetto ai temi di aborto ed eutanasia. Occorre investire nella natalità italiana e prendersi cura del più fragile, malato e indifeso fino all’ultimo respiro. Credo profondamente che solo Dio abbia potere sulla vita e sulla morte; l’uomo, in nessun caso, può arrogarsi tale diritto”

La sicurezza è alla base della prosperità: senza sicurezza non ci sono investimenti, senza investimenti non c’è economia, senza economia non c’è lavoro, senza lavoro non c’è benessere.

Il sistema sanitario nazionale oggi è al collasso.

Le responsabilità sono da ricercare nelle politiche di tagli imposte dai governi Monti e Renzi – “perché ce lo ha chiesto l’Unione Europea” – e nei provvedimenti come il decreto Lorenzin, che ha determinato la chiusura di alcuni punti nascita nella provincia di Caltanissetta tra i quali quello di Mussomeli e Mazzarino, di vari ospedali di prossimità e pronto soccorso.

Istruzione e identità culturale. Nel mondo della scuola ci si chiede: “riusciremo a eliminare il gender e la ‘carriera alias’?”. Papa Francesco ha paragonato l’ideologia gender a un pericoloso indottrinamento simile al nazismo. È un obiettivo del Team affrontare questo tema con chiarezza e fermezza.

Famiglia, pace e il ruolo della politica. La famiglia, come sancito dalla Costituzione, è il nucleo sociale fondante: il Team sogna una società dove tutte le famiglie siano fondate sul matrimonio cristiano, con mamma e papà in ruoli complementari, entrambi preziosi per la crescita dei figli. la pace: il sacrosanto diritto alla pace non necessita di spiegazioni.

Il ruolo della politica: “la nuova struttura politica dei Team Vannacci – spiega Profeta – supera i vecchi steccati ideologici dei partiti tradizionali, ormai incapaci di rappresentare quasi il 45% degli italiani. Il primo partito in Italia, infatti, è quello degli astenuti, non dei disinteressati, ma di chi non si sente rappresentato. Le promesse elettorali spesso si infrangono contro il nemico numero uno: il compromesso. E sebbene il compromesso in sé non sia negativo, in Italia e in Europa si tratta troppo spesso di compromessi al ribasso. Questo perché l’Unione Europea, secondo noi, ha fallito. E ogni scelta, anche a livello locale, è oggi vincolata da Bruxelles. Questo i cittadini devono saperlo”.

Esprimerò presto al Genelare Europarlamentare Roberto Vannacci il mio grande desiderio di invitarlo a Caltanissetta per la Settima Santa 2026. Il Team Vannacci – Famiglia e Diritti Umani è già operativo e, attualmente, è l’unico presente a Caltanissetta ed ha un tema preciso che supera le barriere territoriali ed quindi, chiunque, da tutta Italia, può aderire scrivendo una mail a: team.famiglia@ilmondoalcontrario.it. Per aderire a Il Mondo al Contrario si può accedere al seguente link: https://ilmondoalcontrario.it/tesseramento-mac/.