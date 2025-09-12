Caltanissetta. E -Distribuzione: in corso lavori per il potenziamento della rete elettrica a servizio del territorio comunale

CALTANISSETTA. Consentiranno di migliorare la qualità e la continuità del servizio elettrico a cittadini e imprese del territorio di Caltanissetta, 12/09/2025 – In un periodo in cui gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti e in cui si sta cercando di contrastare tali cambiamenti puntando sulla transizione energetica, sulla decarbonizzazione, sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e sull’elettrificazione dei consumi, la rete elettrica è una ormai una delle più importanti infrastrutture per il Paese e quella che forse subisce maggiormente le conseguenze di alcuni eventi estremi, quali le ondate di calore e i violenti fenomeni alluvionali.

Per tale ragione E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce in Italia la rete di distribuzione elettrica a Media e Bassa Tensione, ha predisposto un piano di attività e di investimenti che consentono di migliorare la resilienza della propria rete elettrica e la qualità del servizio offerto ai clienti. È nell’ambito di questo piano strategico che si inseriscono gli interventi che l’azienda ha avviato ad inizio estate a servizio della Città di Caltanissetta.

In particolare, attualmente sono già in corso attività di scavo finalizzate alla sostituzione di circa 15 km di cavi elettrici in media tensione; ulteriori 35 Km verranno sostituiti su tutto il territorio comunale entro il 2027. Consapevole che tale piano di attività può comportare, talvolta, qualche temporanea ricaduta negativa sul territorio, l’azienda elettrica si scusa con i cittadini per i possibili disagi subiti. Allo stesso tempo, l’azienda auspica che presto sarà a tutti evidente che i benefici dell’attività pianificata dall’azienda superano di gran lunga le difficoltà temporanee. Grande è, comunque, l’attenzione al territorio.

Come da intese con l’Amministrazione Comunale, a fronte della necessità di eliminare un esistente albero di pino per consentire il passaggio dei cavi, è stata concordata la piantumazione non di uno ma di cinque nuovi alberi di cipresso, di cui quattro nel “Giardino della legalità” in via Candura, nei pressi della storica sede di E-Distribuzione a Caltanissetta. “Caltanissetta – ha dichiarato il Sindaco Walter Tesauro – è uno dei comuni siciliani attualmente oggetto di significativi investimenti da parte del Gruppo Enel. Il nostro territorio sarà dotato di una rete elettrica più resiliente e capace di meglio supportare sia i bisogni energetici abituali, sia il fisiologico aumento dei consumi energetici stagionali delle attività ricettive, delle imprese presenti sul territorio e dei cittadini. Ben comprendiamo che detti lavori possono creare temporanee difficoltà ai nostri cittadini ma siamo certi che i benefici presto superano di gran lunga i disagi subiti”.

“Grazie alla collaborazione con il Comune e con altri Enti Locali, che hanno svolto un ruolo di fondamentale importanza per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, – ha dichiarato Roberta Attanzio, Responsabile dell’Unità Territoriale Caltanissetta-Enna di E-Distribuzione – i lavori nel territorio di Caltanissetta procedono speditamente e presto ci consentiranno di garantire un sensibile miglioramento della qualità e della continuità del servizio elettrico a cittadini e imprese del territorio” .