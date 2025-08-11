Serie D. La Sancataldese si rinforza con il giovane Di Rienzo (2005); 0-0 nell’allenamento congiunto con il Kamarat

E’ finito in parità l’allenamento congiunto tra Kamarat e Sancataldese. Un confronto senza gol ma con tante indicazioni in chiave tecnica, tattica e di condizione fisica generale per il tecnico verdeamaranto. Da segnalare la buona presenza di tifosi giunti da San Cataldo e come di consueto quella costante del Commando Neuropatico.

Orazio Pidatella s’è detto soddisfatto da un allenamento congiunto che ha permesso di mettere benzina nelle gambe dei suoi ragazzi in vista dell’inizio della stagione che culminerà nella prima di Coppa Italia con il derby secco del prossimo 31 agosto al “Tomaselli” con la Nissa.

Nel frattempo, Sancataldese sempre attiva sul mercato. La società verdeamaranto ha messo a segno un altro colpo con l’arrivo del difensore Michele Di Rienzo, classe 2005.

Di Rienzo, cresciuto nelle giovanili del Perugia, è poi passato all’Under 19 del Monopoli prima di fare il grande salto in Serie D con la Sangiovannese e Akragas. Terzino destro di ruolo, Di Rienzo può anche giocare come difensore centrale, sfruttando la sua altezza. Adesso sarà a disposizione di mister Orazio Pidatella, pronto a contribuire con il suo apporto alla causa Sancataldese.