San Cataldo. Tenta di introdursi nella casa di reclusione con 4 telefonini, ma viene scoperto e arrestato

SAN CATALDO. Ha provato ad entrare all’interno della casa di reclusione di San Cataldo allo scopo di introdurvi 4 telefoni cellulari con carica batteria, ma è stato fortunatamente bloccato dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio all’interno della stessa struttura e assicurato alla giustizia.

Chi ha tentato questa impresa, una persona originaria del Catanese, avrebbe cercato di farlo penetrando dalla parte posteriore della struttura di reclusione sancataldese. Tuttavia, il pronto intervento del personale ha fatto si che l’uomo venisse arrestato. Al momento per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Il consigliere nazionale dell’USPP dott. Alessandro Miraglia ha fatto notare come, nonostante le reiterate segnalazioni da lui avanzate, ancora oggi non si sia riuscito a porre in sicurezza la casa di reclusione di San Cataldo con un adeguato sistema di video sorveglianza che copra tutta l’area perimetrale nonché con la predisposizione di un servizio esterno di vigilanza attesa l’assenza di un’adeguata cinta muraria.

Nel contempo, lo stesso consigliere nazionale dell’USPP ha evidenziato che va dato ampio merito al personale di Polizia Penitenziaria intervenuto che è riuscito a sventare il tentativo dell’uomo e ad arrestarlo pur in un contesto privo di adeguate misure di sicurezza.