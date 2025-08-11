Nuovo colpo di mercato per la Nissa: preso il promettente Ermanno Ciniero (2007) dal Catania

Nuovo colpo di mercato per la Nissa. Si tratta di un colpo in prospettiva con il quale la società biancoscudata s’è assicurata l’esterno Ermanno Ciniero. Il ragazzo arriva in prestito dal Catania.
E’ un classe 2007 che ha preso parte al ritiro precampionato dei biancoscudati sin dal primo giorno, mostrando grande impegno, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Con la firma ufficiale, entra ora a far parte della rosa a disposizione di mister Lello Di Napoli per la stagione 2025/2026.
Nonostante la giovane età, Ermanno ha già collezionato una presenza in Coppa Italia di Serie C con la prima squadra del Catania, dimostrando personalità e qualità importanti.