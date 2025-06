Supersalita, vittoria per il pilota nisseno Andrea di Caro alla 64ª Coppa Paolino Teodori ad Ascoli

Dopo Valcamonica e Bondone, arriva anche il terzo successo stagionale in Supersalita fra le vetture a motore Moto nella Classe fino a 1600 per il portacolori nisseno della CST Sport, al volante della Nova Proto NP 03. Il crono gli vale anche l’ingresso nella top ten assoluta della Coppa Teodori.

Tris servito per Andrea Di Caro nella massima serie tricolore Supersalita. Il pilota nisseno, già vincitore in Valcamonica e al Bondone, ha conquistato anche la classe fino a 1600 delle motorizzazioni Moto alla 64ª Coppa Paolino Teodori, imponendosi alla guida della Nova Proto NP 03 con una prestazione da incorniciare. In Gara 1 ha limato quasi tre secondi rispetto al crono del 2024, fermando il tempo su 2’20”28, seguito da un 2’21”45 in Gara 2 per un totale di 4’41”73, che gli è valso la 10ª posizione assoluta nella classifica combinata.

“È stato davvero un weekend perfetto – ha raccontato Di Caro – frutto del grande lavoro con il mio team e con Simone Faggioli, che è da sempre il mio punto di riferimento. Migliorare di tre secondi rispetto all’anno scorso è una grande soddisfazione, ma anche la concorrenza continua a crescere e nulla è mai scontato. In questa occasione abbiamo fatto la differenza: il secondo classificato della mia classe è arrivato a circa tre secondi, un margine importante che però ci siamo sudati curva dopo curva.”

Poi uno sguardo più ampio sulla stagione: “Nonostante i sei successi consecutivi dello scorso anno che mi hanno regalato il titolo, e questo avvio di stagione che sembra una favola, gli stimoli non mancano. Ogni gara è una storia a sé, un’occasione per crescere e per vivere a fondo il weekend insieme alla mia squadra, ed è questo che mi spinge sempre a dare tutto.”

Un finale tutto cuore: “Grazie al mio coach Simone, al Team Faggioli, alla CST Sport e soprattutto alla mia famiglia, che è sempre al mio fianco e condivide ogni gioia come fosse la prima.”