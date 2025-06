San Cataldo. Alla villa comunale il 29 giugno si svolgerà Radica Fest, festival che unisce culture, cuori e territori

SAN CATALDO. Si svolgerà presso la villa comunale di San Cataldo Radica Fest. La seconda tappa è in programma per il 29 giugno alle ore 18. Si tratta di un evento firmato Associazione Straula. Nell’occasione, l’evento proporrà musica, arte e prole per la Pace.

Si esibiranno live Bedda Vibes, Giama and the Soldiers of peace, DJ Set by ALBAS. Previsto Yoga per la pace, Flash mob + teatro, arte, poesia e relax, ma anche Cibo dal mondo e vibrazioni positive. Il tutto nel contesto di un festival che unisce culture, cuori e territori.

“Non ci sarà pace nel mondo finché non ci sarà pace dentro di noi.”, hanno ribadito gli organizzatori di una festa che si pone e propone come momento di pace, condivisione e lotta contro ogni guerra.