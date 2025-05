Caltanissetta. Il 7 maggio incontro sull’educazione finanziaria organizzato dall’Inner Wheel Club in sinergia con la Banca d’Italia

L’educazione finanziaria al centro dell’incontro che si terrà mercoledì, 7 maggio, alle ore 18:00, all’interno della Sala degli Oratori di Palazzo Moncada a Caltanissetta. Organizzato dall’Inner Wheel Club in collaborazione con la Banca d’Italia – sede di Palermo, l’iniziativa ha come tema gli utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento e il sistema della tutela dinanzi l’ABF.

Si parlerà di frodi informatiche, quali tipologie esistono, quali responsabilità, quali i diritti del consumatore. I relatori offriranno linee guida su come riconoscerle e su come intervenire ed eventualmente fare ricorso all’ABF, all’Arbitro Bancario Finanziario, un sistema di tutela per i consumatori e di risoluzione delle controversie tra clienti e banche o altri intermediari finanziari, soffermandosi, oltremodo, sulle attività e sul ruolo dell’ABF. Ancora, si parlerà dell’utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento digitale, come le carte di credito, le carte di debito e diversi altri strumenti di pagamento online e si offriranno consigli su come gestire al meglio le proprie risorse economiche al fine di acquisire più consapevolezza in termini di finanza.

Apriranno l’incontro i saluti istituzionali del sindaco Walter Tesauro e del presidente dell’Inner Wheel Club Caltanissetta, Giusy Scarantino; introdurrà i lavori Laura Lo Santo, Banca d’Italia. Inoltre, interverranno, Maria Chiara Malara e Enrica Dominici, Banca d’Italia.