Premio Kalat per il nisseno Andrea Di Carlo campione italiano Supersalita 2024

Andrea Di Caro ha ricevuto il Premio Kalat. Il riconoscimento che la Città di Caltanissetta e la Delegazione del CONI, assegnano annualmente alle eccellenze dello sport nisseno.

Di Caro ha ritirato l’ambita Targa per la vittoria nel Campionato Italiano Supersalita 2024, in cui il 23enne talento nisseno, ha centrato anche il primato di vincere tutte e 6 le gare a cui ha preso parte, tracciati dove il pilota affiancato da CST Sport correva per la prima volta, tranne quello di Erice.

Al volante della Nova Proto NP 03 Aprilia, curata dal Team Faggioli, Andrea Di Caro ha portato uno squillante successo nella sua Caltanissertta.

A congratularsi con il giovane Campione Italiano insieme ai vertici nisseni del CONI, anche il Presidente dell’Automobile Club Caltanissetta avv. Carlo Alessi, lui stesso premiato con la Stella di Bronzo del Comitato Olimpico, il Fiduciario ACI Sport per la provincia Maurizio Giugno e l’Assessore allo Sport del Comune Salvatore Petrantoni.

-“Il premio Kalat è destinato alle eccellenze dello sport e per questo sono immensamente grato a coloro che me lo hanno tributato – ha dichiarato Andrea Di Caro – far parte dei protagonisti di spicco dello sport nisseno è per me un motivo di profonda riconoscenza verso la mia città, il CONI e la Delegazione ACI Sport Sicilia. Avere ricevuto la Targa con tanti altri campioni e sportivi d’eccellenza con la stessa origine è di certo fonte di orgoglio e un forte impulso a proseguire in modo più efficace sul percorso di apprendimento intrapreso”-.