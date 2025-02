Caltanissetta. Musica, spettacoli e animazione con “Nissa Carnival ’25”: ecco tutti gli eventi in programma

Il Comune di Caltanissetta propone un carnevale ricco di musica, spettacoli, animazioni e tanto divertimento per adulti e bambini

La festa, la gioia e i colori del carnevale travolgeranno la città di Caltanissetta dal 27 febbraio al 4 marzo, con una serie di eventi pensati per tutte le età con un unico comune denominatore: il divertimento.

Dalle tradizionali animazioni e attività ludiche per i più piccoli, passando per un sabato di musica e cabaret al Teatro Margherita, fino ai DJ set in Corso Umberto I, che spazieranno dal genere house alle note indelebili dei successi degli anni ’90, “Nissa Carnival ‘25” propone molteplici attività gratuite e aperte a tutti.

“Gli eventi del Carnevale prevedranno un programma trasversale che vedrà coinvolti i nisseni di qualsiasi età, dai più piccoli agli adulti che avranno voglia di passare qualche giorno in allegria e spensieratezza – ha dichiarato l’assessore agli Eventi Toti Petrantoni.

Un calendario che dal 27 febbraio al 4 marzo offrirà a tutti la possibilità di concedersi alcuni momenti leggeri, che restituiranno un abito festoso alla nostra città, grazie ad una serie di appuntamenti in grado di appassionare e coinvolgere la nostra comunità e chi accorrerà dai territori limitrofi”.

Ecco il programma completo:

Giovedì 27 febbraio | Corso Umberto I

09:30 “Carnevale tra sogno e realtà”

Nel corso della mattinata verrà premiato un “giovane scrittore”, vincitore del concorso letterario indetto dal Comune di Caltanissetta e dedicato a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città.

Ogni istituto, infatti, ha inviato cinque elaborati inediti dei propri ragazzi, che si sono impegnati per la stesura di un breve racconto di genere fantastico.

Al vincitore verrà consegnato pubblicamente un buono da 100 euro per l’acquisto di libri. L’elaborato, che verrà selezionato da un’apposita commissione, sarà anche pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Caltanissetta.

L’evento prevedrà anche tanto ritmo e divertimento grazie a DJ Balza, pronto a intrattenere tutti coloro che vorranno ballare e festeggiare il carnevale sull’inedita pista di Corso Umberto I.

Venerdì 28 febbraio | Corso Umberto I

21:00 Discotecando – RENÈE LA BULGARA

Dj, produttrice e conduttrice radiofonica che ha raggiunto il successo grazie ai milioni di stream dei suoi brani e alle importanti esperienze su alcune delle frequenze più conosciute del panorama nazionale.

Voce di Radio Studio Più, è stata infatti una delle personalità di punta di Radio Deejay e di Radio m2o.

Artista house, dance e disco music, ha collaborato con grandi nomi di questo ambiente musicale come Gabry Ponte e Steve Aoki.

Si autodefinisce anche “live performer”, in quanto ama arricchire gli spettacoli con la sua voce dal vivo. Ha vinto nel 2018 e nel 2022 i Dance Music Awards nella categoria “Best Woman Dj”, grazie ai quali si è consacrata come una delle artiste più importanti delle console italiane.

Pronti a scaldare il pubblico insieme all’artista di origine balcanica Bonetta Vox, Cheope, Joes Galifi, Balza, Luca D’Anca e Giuseppe Burgio.

Sabato 1 marzo | Teatro Regina Margherita

20:30 “Notte Italiana” – Copia_Incolla Band

Nadia D’Amato (voce), Vincenzo Sallemi (batteria), Gianni Cravana (basso), Giuseppe Baldanza (tastiere) e Olaf Orlando (chitarra) propongono una selezione fra i brani più celebri della musica italiana di ieri e oggi.

Dal cantautorato nostrano di Battiato, Vasco e Ligabue, oltre ai successi più leggeri di Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini, fino alle voci più attuali di Malika Ayane e Annalisa, i Copia_Incolla band sono pronti a intrattenere e a far cantare un pubblico eterogeneo e appassionato di musica “Made in Italy”.

Spettacolo comico con “I RESPINTI” | Teatro Regina Margherita

La Copia_Incolla Band lascerà il palcoscenico al trio comico “I ReSpinti”, composto da Piero Salerno, Rosario Alagna e Dario Terzo.

Grazie a un umorismo contagioso e a personaggi sempre creativi e divertenti, hanno partecipato al programma “Eccezionale veramente” su La7 e sono stati soprattutto protagonisti delle recenti edizioni di “Made in Sud”, in onda su Rai 2.

Arrivano a Caltanissetta per portare tante risate e gag sempre attuali in grado di conquistare fino all’ultima fila del pubblico in sala.

Martedì 4 marzo | Corso Umberto I

17:00 – 22:30 “L’incanto del Carnevale”

L’associazione “Dona per un sorriso” propone un’intera giornata di musica, danza, giochi e divertimento.

La prima parte dell’evento sarà dedicata ai bambini, che fra palloncini, maschere e balli potranno entusiasmarsi in compagnia dell’agenzia King Animation Caltanissetta (Angelo Bellomo e Matteo Sollami) e del prestigiatore Luca Piazza. Ci sarà spazio anche per gli allievi di “Reverence Danza” di Roberta Lo Monaco e dell’ “ASD Latin Dance Studio” di Martina Marotta.

20:30 IL PARTY ANNI 90

Si chiude in bellezza con la serata di martedì grasso grazie a Radio Time 90, che ha già entusiasmato Caltanissetta, facendo ballare non solo i nostalgici di un meraviglioso decennio ma anche i più giovani in occasione del recente “Settembre è Nisseno 2024”.

Corso Umberto I si trasformerà ancora in un’inedita e affollata pista da ballo pronta a far scatenare diverse generazioni.

Ballerine con costumi a tema, gli amatissimi Super Mario e Pikachu, la musica dance, il Festivalbar, Michael Jackson, Gabry Ponte, Gigi d’Agostino e tanto altro…Siete pronti per un tuffo indietro nel tempo fino agli anni ’90?

Allora accorrete numerosi al tribute show e dancers show con Con DJ Fabio Flesca, Alex Pavone, la voce di Luca Ferrito e le percussioni di Salvo Bolo.

Si ringraziano per l’impegno profuso la presidente di “Dona per un sorriso” Samanda Sollami e i soci Maria Cristina Messina, Katia Vincitore, Alessandra Curatolo e Rina Averna.