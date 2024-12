Omelia di S.E. Mons. Mario Russotto. Dal Vangelo secondo Luca 19,28-38. Domenica 8 Dicembre

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 19,28-38.

Dette queste cose, Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme.

Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo:

«Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è mai salito; scioglietelo e portatelo qui.

E se qualcuno vi chiederà: Perché lo sciogliete?, direte così: Il Signore ne ha bisogno».

Gli inviati andarono e trovarono tutto come aveva detto.

Mentre scioglievano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché sciogliete il puledro?».

Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno».

Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù.

Via via che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada.

Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, esultando, cominciò a lodare Dio a gran voce, per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo:

«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!».