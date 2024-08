Prosegue la campagna di rafforzamento in casa Atletico Nissa. In vista del prossimo campionato di Seconda categoria la società del presidente Salvatore Messina s’è assicurata le prestazioni del difensore nisseno Calogero Cordaro.

Si tratta di un difensore che, nel corso della sua carriera, ha avuto modo di militare in diverse realtà calcistiche. La passata stagione era alla Barrese in Prima categoria, ma ha anche militato in Promozione nelle fila del Real Suttano.