Caltanissetta, aggredita la giornalista Cinardi. Automobilista dopo incidente le tira i capelli e morde un soccorritore del 118

Si arricchisce di dettagli, il racconto inerente un incidente avvenuto questa sera intorno alle 21:30 in corso Umberto a Caltanissetta, in un suo post, la giornalista Rita Cinardi, racconta dell’aggressione subita da parte della donna che era alla guida della Smart che ha impattato le auto posteggiate lungo corso Umberto e che rovinosamente ha interrotto la sua corsa sul marciapiede abbattendo un cartello stradale. La giornalista incuriosita da quanto avvenuto, probabilmente si trovava nell’area interessata ier svolgere il proprio lavoro. Recuperare qualche informazione per scrivere un articolo giornalistico. Da quanto racconta Rita Cinardi nel suo post, l’automobilista era in stato di ebrezza ed avrebbe tirato i capelli alla stessa giornalista, difesa da un operatore del 118 il quale avrebbe subito un morso sempre dalla stessa donna. La redazione del Fatto nisseno esprime solidarietà alla collega. Di seguito il post di Rita Cinardi.

“Questa sera durante lo svolgimento del mio lavoro di giornalista sono stata aggredita da una “signora” che ubriaca al volante ha distrutto alcune auto compresa la sua. Voglio ringraziare gli operatori del 118 che sono riusciti a staccarla da me visto che mi continuava a tirare i capelli gridando “che vuoi giornalista”. Uno di loro, Marcello, per difendermi si è anche preso un morso. Ovviamente la “signora sarà denunciata””

