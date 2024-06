Caltanissetta, la battaglia delle liste: vola FI 11,21%, roboante 7,75% di Gambino-Avanti così

CALTANISSETTA – Archiviata la notizia del ballottaggio tra Walter Tesauro ed Annalisa Petitto per la fascia tricolore di Caltanissetta, è il momento di sviscerare i voti di lista delle amministrative 2024. Promossi e bocciati, ricordando che lo sbarramento minimo per far scattare un seggio a Palazzo del Carmine è del 5%.

Sorride Forza Italia prima nel capoluogo nisseno con l’11,21% ossia 2.855 voti. Piccolo dato a margine nelle Europee FI-Noi Moderati-PPE a Caltanissetta ha ottenuto il 27,06% cioè 7.207 voti.

Secondo posto per la lista sindaco Gambino-Avanti così che si piazza seconda con un clamoroso 7,75% (1.974): risultato roboante che ha un valore notevole.

Sul Gradino più basso del podio Fratelli d’Italia con il 7,73% (1.969). Alle europee aveva incassato il 19,34% (5.151).

Fuori dal podio per un nonnulla la lista Futura e Democratica con il 7,34% (1.871).

Di altro tenore le valutazioni che riguardano le liste che non hanno raggiunto il fatidico 5%.

Al 4,62% si ferma della designata vice-sindaco di Walter Tesauro, Giovanna Candura – riprendiamo il cammino Caltanissetta. Ancor più altisonante il 2,83% della Lega con in lista l’assessore designato Oscar Aiello. La DC si ferma a 3,73%.

Altrettanto non positivo il 2,56% di LIBERTA’ A CALTANISSETTA – DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD.

Nel raffronto delle liste che sosterranno i candidati sindaci al ballottagio, fanalino di coda Ora Petitto sindaco con appena l’1,86% (473 voti complessivi)

N° 1 Candidato Sindaco FAILLA ANGELO VOTI 1.634 % 5,59%

N° Lista/e Collegata/e Candidati Voti % 13 NUOVA ITALIA – FAILLA SINDACO 24 1.014 3,98%

N° 2 Candidato Sindaco II Turno TESAURO WALTER CALOGERO VOTI 10.052 % 34,42%

N° Lista/e Collegata/e Candidati Voti % 1 NOI MODERATI 24 1.692 6,64% 6 GIOVANNA CANDURA – RIPRENDIAMO IL CAMMINO – CALTANISSETTA 2030 24 1.177 4,62% 9 LEGA SALVINI – UDC – TESAURO SINDACO 24 722 2,83% 10 FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI 24 1.969 7,73% 11 FORZA ITALIA – BERLUSCONI 24 2.855 11,21% 16 AZZURRI PER CALTANISSETTA – TESAURO SINDACO 23 1.670 6,56% 18 DC – DEMOCRAZIA CRISTIANA 24 949 3,73%

N° 3 Candidato Sindaco GAMBINO ROBERTO VOTI 8.167 % 27,96%

N° Lista/e Collegata/e Candidati Voti % 4 MOVIMENTO 5 STELLE – 2050 24 1.662 6,53% 14 SINDACO GAMBINO – AVANTI COSI’ 24 1.974 7,75% 15 LIBERTA’ A CALTANISSETTA – DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD 24 653 2,56%

N° 4 Candidato Sindaco RIGGI IGNAZIO ANTONIO VOTI 354 % 1,21%

N° Lista/e Collegata/e Candidati Voti % 19 FDP – FORZA DEL POPOLO 24 211 0,83%

N° 5 Candidato Sindaco II Turno PETITTO ANNALISA MARIA VOTI 9.000 % 30,82%