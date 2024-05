Il difensore Dario Neri firma il contratto: riconfermato la prossima stagione in serie D

Una nuova riconferma in casa Nissa. Stavolta ad ottenere l’ambita riconferma anche in serie D è stato Dario Neri. Il difensore centrale, classe 2000, assieme a Barrera e ad Elezaj, ha costituito un terzetto difensivo non facilmente espugnabile che ha stabilito anche record come la miglior difesa del campionato.

Neri è stato un gigante della difesa, ma anche negli inserimenti offensivi s’è fatto valere decisamente segnando reti fondamentali come a Sciacca e Misilmeri che hanno contribuito ad una stagione da record che ha visto la Nissa gran protagonista.

“Sono felice per questa riconferma – ha detto Neri – sono giovane, ho voglia di crescere e so che potrò farlo perché da due stagioni lavoro con il direttore Russello e con mister Terranova e mi sono trovato benissimo. Come a Caltanissetta, una città che ha accolto con tanto affetto tutti i componenti di questa squadra. Sono orgoglioso e contento di essere rimasto”. (foto Claudio Vicari).