Campionato Europeo di Calcio 2024: Tutti i Gruppi, il Calendario, Come Guardare e le Quote delle Scommesse!

A tre anni dalla sorprendente vittoria degli Azzurri nel 2021, stanno per tornare le emozioni del grande calcio continentale. Il 14 giugno prenderà ufficialmente il via il Campionato Europeo di Calcio 2024, che quest’anno avrà sede in Germania. Con l’aiuto di TestCasinos.org, il cui team di esperti ha preparato numerose guide complete su questo evento sportivo, abbiamo deciso di creare una guida introduttiva agli Europei. Parleremo quindi dei gruppi, delle grandi favorite, delle possibili sorprese e dei pronostici. Siete pronti per il fischio d’inizio? Si parte!

Tutti i Gruppi

Agli Europei partecipano 24 squadre suddivise in 6 gironi. L’Italia è qualificata agli Europei 2024 ed è finita in un girone di ferro con Spagna, Croazia e Albania. È andata meglio invece alla Germania, che esordirà contro la Scozia il 14 giugno a Monaco di Baviera. Prima di scoprire quali sono le favorite, quindi, vediamo la composizione dei sei gruppi iniziali.

Gruppo A Gruppo B Gruppo C Germania Spagna Slovenia Scozia Croazia Danimarca Ungheria Italia Serbia Svizzera Albania Inghilterra Gruppo D Gruppo E Gruppo F Polonia Belgio Turchia Paesi Bassi Slovacchia Georgia Austria Romania Portogallo Francia Ucraina Repubblica Ceca

Analisi delle squadre principali

Tra le grandi favorite, possiamo partire dalla Francia. I campioni del mondo in carica, infatti, possono contare su un Kylian Mbappé in perfetta forma, ma più in generale su una squadra completa in ogni reparto, e nella quale giocano tante nostre conoscenze, da Maignan a Théo Hernandez. Ma attenzione anche ai giovanissimi, su tutti Eduardo Camavinga e il diciottenne del PSG Zaïre-Emery.

Subito dietro troviamo l’Inghilterra, il cui grido di battaglia “It’s coming home” è rimasto spezzato dopo la finale persa ai rigori con l’Italia a EURO 2020. Eppure gli inglesi, capitanati dal bomber Harry Kane ancora in cerca del suo primo trofeo, hanno mantenuto la propria ossatura ma con in più un Bellingham sensazionale, ormai considerato tra i centrocampisti più forti al mondo.

Discorso diverso invece per la Germania, che negli ultimi anni ha fatto tanta fatica ma che a livello di club sta vivendo un’annata magica, con un super Bayer Leverkusen e un Borussia Dortmund che ha raggiunto la finale di Champions League. Gran parte della squadra è formata da giocatori di esperienza, ma la domanda è se giovani come Wirtz e Musiala siano pronti a fare la differenza in un torneo così importante come gli Europei calcio 2024.

E l’Italia? Purtroppo, non sembra più il gruppo coeso del 2021, anche se i giocatori sono rimasti quasi gli stessi. Se il centrocampo sembra solido, fondamentale sarà capire quale può essere l’apporto di attaccanti come Chiesa e Scamacca. Il girone, però, è durissimo.

Possibili sorprese e outsider

Forse è difficile definirla una sorpresa, ma l’Olanda può davvero spaventare tutti in questo Europeo. Sicuramente più di Portogallo e Belgio, e forse anche più della temibile Spagna. Tra le nazionali di calcio vincenti almeno un Europeo, infatti, è una di quelle più in crescita negli ultimi anni. Può contare su una difesa estremamente solida, ma anche su un centrocampo affidabile e su un Gakpo che potrebbe finalmente esplodere in attacco.

Occhio anche a squadre solide come Ungheria e Svizzera, che tanto bene hanno fatto ai mondiali, e alla solita Serbia che ha giocatori di altissima qualità ma che devono ancora riuscire ad amalgamarsi alla perfezione. Se invece parliamo di vere e proprie outsider, sarà interessante seguire il cammino di Georgia e Romania, sorteggiate in due gruppi che rendono possibile sognare una qualificazione. Nella Georgia, il campione del Napoli Kvaratskhelia cercherà di dimostrare tutto il suo valore anche in campo internazionale. La Romania, invece, è una buona squadra nella quale spicca l’attaccante esterno Dennis Man, protagonista della promozione del Parma in Serie A.

Panoramica delle date chiave del torneo

Ecco alcune delle principali partite da non perdere, sia per gli appassionati di calcio che per gli scommettitori.

Data Partita Ora Stadio Dove guardare 14/06 Germania-Scozia 21:00 Allianz Arena (Monaco di Baviera) Rai, Sky, Now 20/06 Spagna-Italia 21:00 Veltins Arena (Gelsenkirchen) Rai, Sky, Now 21/06 Paesi Bassi-Francia 21:00 Red Bull Arena (Lipsia) Rai, Sky, Now 24/06 Croazia-Italia 21:00 Red Bull Arena (Lipsia) Rai, Sky, Now 14/07 Finale 21:00 Olympiastadion (Berlino) Rai, Sky, Now

Dettagli sugli ottavi, quarti, semifinali e finale

Passano agli ottavi le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze. Insomma, ben 16 squadre su 24. Gli ottavi di finale cominceranno il 29 giugno e finiranno il 2 luglio. La prima di ogni girone incontrerà la seconda o la terza di un altro girone, e in alcuni casi due seconde giocheranno contro. Chi passerà il turno andrà ai quarti di finale di Euro 2024, che si svolgeranno il 5 e 6 luglio. Semifinale e finale si terranno a partire dal 9 luglio nei tre grandi stadi della Germania: Dortmund, Monaco di Baviera e Berlino. La sera del 14 luglio, infine, scopriremo il vincitore.

Come Guardare

Chi vuole guardare il Campionato Europeo di Calcio 2024 non avrà nessun problema. Sono tante infatti le opzioni disponibili per gli appassionati. Prima di tutto, c’è la Rai, che tra le sue tre reti principali e la sua piattaforma streaming RaiPlay mostrerà 30 partite. Sicuramente tutte quelle dell’Italia, ma anche molti altri big match. Trasmetterà invece tutte le 51 partite del torneo Sky Sport, disponibile anche in streaming con Sky Go.

Riassumiamo, quindi le opzioni per chi vuole guardare le partite dell’Italia e delle altre grandi squadre europee in televisione.

Rai

Sky Sport

Per chi preferisce lo streaming, invece, ci sono:

Raiplay

Sky Go

Aspettative e previsioni per il Campionato Europeo 2024

In base a quello che abbiamo scritto precedentemente, le due squadre favorite sono senz’altro Inghilterra e Francia. Attenzione, però, ai Paesi Bassi e ad altre outsider come il Portogallo di Cristiano Ronaldo e il Belgio di De Bruyne. Sono tante, infatti, le squadre che in uno scontro diretto potrebbero riuscire a buttare fuori i favoriti, e vedere gli Orange nella finale europei 2024 non è poi così impossibile.

Per quanto riguarda il girone di ferro con Spagna, Croazia e Italia, le possibilità che tutte e tre riescano ad avanzare ci sono tutte. L’essersi temprate già con un girone così potrebbe anche dare a queste nazionali una marcia in più quando sfideranno altre “big”.

Difficile, invece, che si verifichi un nuovo exploit della Danimarca, e anche la Polonia, tra le outsider più interessanti, ha un percorso piuttosto difficile a partire dai gironi. Potrebbe fare più strada invece la Serbia, che nella fase a eliminazione diretta potrebbe incontrare anche la Croazia in un derby dal sapore Jugoslavo.

Le Quote delle Scommesse

Chi è interessato alle scommesse sugli europei di calcio vorrà probabilmente sapere quali sono le favorite per la vittoria del torneo secondo i bookmakers. Eccole con le loro quote, che sono abbastanza simili tra i vari siti di scommesse:

Inghilterra: 4.25

Francia: 4.25

Germania: 7

Portogallo: 9

Spagna: 9

Italia: 15

Belgio: 18

Olanda: 18

Croazia: 41

Consigli e suggerimenti per le scommesse

Tra le quote più interessanti ci sono sicuramente quelle di Spagna a 9 e soprattutto dei Paesi Bassi a 18. Sono due squadre che potrebbero sorprendere tutti e arrivare senza problemi in finale. Troppo basse, invece, le quote di Francia e Inghilterra, e forse non ne vale la pena. Se bisogna scegliere, meglio l’Inghilterra.

Un ultimo suggerimento, infine, legato alla fase a gironi. Fate molta attenzione alle ultime partite di ogni girone, durante le quali alcune squadre potrebbero avere più fame di altre. Ad esempio, se il 26 giugno a Gelsenkirchen il Portogallo avrà già conquistato il passaggio matematico del turno, non è impensabile un pareggio o addirittura una vittoria della Georgia.

Conclusione

Gli Europei del 2024 saranno senz’altro una competizione spettacolare, nella quale potremo vedere le gesta di grandi campioni, ma anche, forse, assistere a tante sorprese. D’altronde, il bello del calcio è proprio questo. In questa guida, abbiamo fornito alcune indicazioni utili a chi vuole scommettere sulle partite di Euro 2024, presentando una lista di quali sono i favoriti secondo noi, e di quali squadre potrebbero deludere. Ora, però, spetta ai calciatori scendere in campo e dimostrare di che pasta sono fatti.