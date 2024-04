The Voice Senior: la vincitrice Diana Puddu affidata alla make-up artist nissena Ottavia Miraglia

Si sono spenti i riflettori su “The Voice Senior” edizione 2024 e la vincitrice assoluta è stata la sarda Diana Puddu.

La 61enne originaria della Sardegna ha conquistato la giuria, il pubblico e anche la sua make-up artist: la nissena Ottavia Miraglia.

“Durante la preparazione per la trasmissione abbiamo chiacchierato molto ma ci siamo fatte anche tante risate – ha raccontato la make-up artist -. E’ una persona solare, umile e gentile con un grande amore per la musica e per la sua terra. Mi ha più volte detto che con me si sentiva a proprio agio.”.

Insieme hanno scelto il look per la serata finale, uno style che ha rispecchiato la personalità semplice ma luminosa di Diana.

“E’ stata un’esperienza bellissima e di grande crescita – ha proseguito Ottavia Miraglia – perché ho vissuto il back stage e ho scoperto che dietro le quinte c’è un lavoro immenso ma soprattutto ci sono tanti aspetti tecnici per quanto riguarda il look che fino a quando non ho vissuto quest’esperienza non conoscevo”.

Un’esperienza che per la truccatrice nissena proseguirà già dal 12 aprile con “The Voice Generation”.